Dies ist allerdings nur ein Katalysator, dem mehrere offene Fragen mit negativen Vorzeichen gegenüberstehen. So könnte ein Rekordabschluss 2025 zum Ende der Ära Greco für den neuen CEO eine grosse Bürde werden, da dieser danach noch schneller mehr abliefern muss. Erschwerend kommt hinzu, dass die Nachfolgerin oder der Nachfolger gänzlich unbekannt ist.

Nachteilig wiegt auch der jüngst gescheiterte Versuch, das deutsche Lebensversicherungsportfolio an die Versicherungsgruppe Viridium zu verkaufen. Die Analysten der Deutschen Bank bewerten dies negativ, da die kapitalintensiven Portfolios in den Büchern von Zurich belassen werden und es sich durchaus als schwierig erweisen könnte, eine alternative Lösung - sprich Käufer - zu finden.

Zudem ist nicht vergessen, dass die Zurich im Juli 2022 den milliardenschweren Kauf des britischen Rivalen RSA begraben musste. Fössmeier meint dazu: «Alles kann man begründen und entschuldigen, aber der Leistungsausweis des Managements ist nicht mehr ganz so sauber».

Management von Zurich etwas zu selbstgefällig

Ein Analyst, der nicht namentlich genannt werden will, geht noch einen Schritt weiter und hält das Management der Zurich Insurance mittlerweile für etwas selbstgefällig. Er kritisiert das umständliche Reporting und hält beim Tool zum operativen Business Reporting fest, dieses sei einzig auf die Bonusstruktur des Managements ausgerichtet und nicht Shareholder-freundlich.

Es brauche da künftig mehr Transparenz, da sich die Analysten sonst bei der Einschätzung mehrheitlich zurückhalten würden. «Es geht nicht darum, die Zurich in die Pfanne zu hauen. Aber es muss einmal gesagt werden, ihr habt noch deutliches Verbesserungspotenzial, das dem Aktienkurs dann auch auf die Beine helfen würde», so der Analyst weiter.

Zurich Insurance veröffentlicht die Unternehmenszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr am 22. Februar 2024. Den pessimistischer als auch schon eingestellten Analysten steht ein optimistisches Management gegenüber, welches sich bei den gesetzten Geschäftszielen 2023 bis 2025 auf Kurs sieht. Der Versicherungskonzern will insbesondere in der Schadenversicherung wachsen und die Ertragskraft der Gruppe weiter steigern.

Zudem versprach die Assekuranz-Gruppe am Investorentag im November 2023 den Aktionärinnen und Aktionären höhere Dividendenzahlungen. Das organische Wachstum beim Gewinn je Aktie wurde mit einem jährlichen, organischen Wachstum von 8 Prozent veranschlagt.