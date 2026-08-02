Die Schwächen

Trotz ​des rasanten Wachstums und der starken ⁠staatlichen Unterstützung steht CXMT vor erheblichen Herausforderungen. Das Unternehmen hat einen ​technologischen Rückstand gegenüber den Marktführern - ⁠insbesondere bei hochmodernen HBM-Speicherchips, die für KI-Anwendungen wichtig sind. Zudem ist der Konzern direkt von geopolitischen ‌Risiken betroffen. Die US-Exportkontrollen beschränken den Zugang zu den modernsten Chip-Fertigungsanlagen, etwa vom niederländischen Hersteller ASML. Das US-Verteidigungsministerium stufte CXMT zudem im Juni als «chinesisches Militärunternehmen» ein. Eine ‌Aufnahme auf die sogenannte «Entity List», die den Handel mit US-Firmen stark einschränken würde, ​ist eine ständige Gefahr. Mit den Einnahmen aus dem Börsengang will CXMT nun seine Produktionskapazitäten ausbauen und die Forschung vorantreiben, um den technologischen Abstand zu den Konkurrenten zu verringern.