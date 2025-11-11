Die erneute Attraktivität des Dollars hat weitreichende Auswirkungen auf die globalen Märkte. Carry-Trades können massive Kapitalflüsse auslösen, Vermögenswerte verschieben und die Stimmung von New York bis Singapur beeinflussen. Wenn Investoren günstig Geld leihen, um woanders höhere Renditen zu erzielen, verstärkt dies oft die Liquidität und treibt Rallyes bei riskanten Anlagen an, die sich bei steigender Volatilität schnell wieder umkehren können. Die Attraktivität des Dollar-Carry wurde zusätzlich durch einen Rückgang der Volatilität des Greenbacks gestützt, unter anderem weil ein längerer US-Regierungsstillstand die Preisschwankungen auf dem 9,6 Billionen Dollar schweren Devisenmarkt dämpfte. Dies verringert das Risiko für ausländische Investoren, die Dollar-Anlagen ohne Absicherung halten.