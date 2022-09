Diese Woche erhöhte die schwedische Riksbank ihren Leitzins unerwartet um 100 Basispunkte und am Mittwoch hatte die Fed ihre fünfte Zinserhöhung in Folge. In den Philippinen, Indonesien, der Schweiz, Norwegen, Südafrika und dem Vereinigten Königreich werden heute die Zinssätze angehoben. Doch trotz dieser Flut an geldpolitischen Straffungen liegt die Global Policy Rate - der mittlere Zentralbankzinssatz der wichtigsten Schwellen- und Industrieländer - bei nur 3 Prozent. Diese Quote lag vor der Lehman-Krise bei über 5 und Anfang der 1980er-Jahre bei 15 Prozent.