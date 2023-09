Citigroup senkt Prognose für den Euro

Am Mittwoch senkte die US-Grossbank Citigroup ihre 6- bis 12-Monats-Prognose für den Euro von 1,14 auf 1,06 Dollar. "Die Rezession in der Eurozone kommt jetzt vor und nicht nach der Rezession in den USA", schreiben die Analysten der Citigroup. Die US-Grossbank bevorzugt die Devisen von Rohstoffexporteuren, die in den USA oder China engagiert sind, und ist in den europäischen Währungen untergewichtet.