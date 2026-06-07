Der Kursverfall spiegelt die gesamtwirtschaftlichen Folgen des Schocks wider und nicht etwa einen Verlust der Funktion des Goldes als sicherer Hafen, so die Experten von Jupiter Asset Management. Diese bleiben jedoch optimistisch. Dank ihrer Diversifikations- und Liquiditätsmerkmale hätten sich Gold und Silber in Zeiten von Marktvolatilität, geopolitischer Instabilität und wirtschaftlicher Unsicherheit als Wertspeicher bewährt. «Wir bleiben geduldig und optimistisch, da wir davon überzeugt sind, dass Gold und Silber sowie Gold- und Silberminenaktien eine wichtige Rolle in gut diversifizierten Anlageportfolios spielen», so der Vermögensverwalter Jupiter.