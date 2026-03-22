Wie wirkt sich der Konflikt auf die Preise aus?

Die sind bereits ‌stark gestiegen. Die Exportpreise für Harnstoff im Nahen Osten sind seit Kriegsbeginn um rund 40 Prozent auf gut 700 Dollar je Tonne nach oben geschossen. In den USA zogen die Preise ‌um bis zu 32 Prozent an. Analysten warnen, dass sich die Preise für ​stickstoffbasierte Düngemittel bei einem andauernden Krieg etwa verdoppeln könnten. Ein schneller Ausgleich der Lieferausfälle ist kaum möglich, da Russland als weltgrösster Exporteur selbst mit Produktionsstörungen zu kämpfen hat. China wiederum hält seine Kapazitäten bewusst vom Weltmarkt zurück.