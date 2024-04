Seit diesem Jahr aber steigen auch die Importpreise wieder, nur sieht man es noch nicht in den Veränderungsraten zum Vorjahr. Entscheidend für diese Entwicklung ist der Frankenwechselkurs. Je stärker der Franken, desto günstiger die Importe. Wenn der Franken aber so wie in den letzten drei Monaten Schwächen zeigt, dann werden Güter aus dem Ausland automatisch aus Frankensicht etwas teuer.