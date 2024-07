In den letzten Wochen haben Händler angefangen, Netto-Shortpositionen gegenüber dem Schweizer Franken einzunehmen, die seit fünf Jahren nicht mehr so hoch waren. Eine chaotische Politik in Frankreich und Deutschland könnte jederzeit den Euro destabilisieren, was sich voraussichtlich in einem niedrigeren Euro-Franken-Wechselkurs niederschlagen würde.