Mit der Beruhigung der geopolitischen Lage hat sich auch die Schwankungsanfälligkeit an den Devisenmärkten zurückgebildet. So erwarten zum Beispiel die Währungsstrategen der UBS, dass der Dollar im kommenden Jahr in einer Spanne von 6 Rappen gehandelt wird. Auf der positiven Seite empfiehlt die grösste Schweizer den Verkauf von Dollar gegenüber dem Schweizer Franken um einen Preis von 91 Rappen und auf der anderen Seite den Kauf im Bereich von 86 Rappen pro Dollar. Einerseits stützen die Renditeunterschiede - die kurz- und langfristigen Zinssätze sind in den USA wesentlich höher als in der Schweiz - den Dollar, während andererseits die Schweizerische Nationalbank (SNB) systematisch Devisenreserven verkauft und damit die Geldmenge reduziert. Das verhindert eine übermässige Franken-Stärke oder -Schwäche. «Daher sehen wir die Risiken im Dollar zum Schweizer Franken vorerst als weitgehend ausgeglichen an. Die Paarung ist auch nicht stark von geopolitischen Risiken betroffen.»