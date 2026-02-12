Deutschland bereitet den Weg

Bisher gab es in Deutschland zwei Einwände: Erstens wurde eine gemeinsame Verschuldung in der EU mit Verweis auf die Verfassung und auf EU-Verträge abgelehnt. Zweitens lehnte zumindest die Union die Philosophie ab, dass man Probleme mit mehr Geld bekämpft. Dieser Punkt bröckelt: Ausgerechnet Deutschland, der Vorreiter ‌der haushaltspolitischen Solidität, hat die Schuldenbremse gelockert - und den Deckel für Verteidigungsausgaben ganz entfernt. Nachdem die Union dies lange bekämpft hatte, machte CDU-Chef Merz nach seinem Wahlsieg und noch ‌vor seiner Vereidigung den Weg dafür frei - mithilfe der SPD und der Grünen.