Seitdem das Management die Halbjahreszahlen 2026 vorgestellt hat, sind die Aktien von Georg Fischer (GF) um knapp 30 Prozent gestiegen. Auch wenn das Schaffhauser Traditionsunternehmen damit den Gesamtmarkt deutlich übertroffen hat, kann die Aktie um weitere 20 Prozent steigen. Dieser Ansicht ist der zuständige Analyst der St. Galler Kantonalbank (SGKB), wie er in einer Notiz vom Dienstag darstellt. Seine Einstufung der GF-Aktie wechselt zudem von «Neutral» auf «Opportunität».