Gute Noten hat Huber+Suhner ebenfalls von der Zürcher Kantonalbank erhalten. Sie ging Mitte März vom Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 und einem Unternehmenswert-Gewinn-Verhältnis von 21 aus. Die beiden Kennzahlen wiesen die Valoren des Verbundtechnikspezialisten als «sehr attraktiv» aus, zumal damit «nur ein Bruchteil der Zukunftschancen von Polatis diskontiert» sei. Die ZKB stuft Huber+Suhner mit «Übergewichten» ein, sieht sie folglich deutlich besser abschneiden als der Swiss Performance Index.