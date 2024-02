Alstom nimmt Branche in Geiselhaft

«Stadler Rail ist an der Börse ungerechtfertigt abgestraft worden», sagt Stefanie Scholtysik, Analystin bei Mirabaud Securities, gegenüber cash.ch. Hintergrund der schlechten Stadler-Kursentwicklung: Im Herbst kam der Hauptkonkurrent Alstom in eine finanzielle Schieflage. Der französische Zugbauer kaufte Bombardier für über 5 Milliarden, braucht jetzt mehr Kapital und hat Verspätungen bei den Bestellungen. Das mündete in der Gewinnwarnung, die den Sektor an der Börse unter Druck setzte.