Am Dienstagmorgen steigen die Aktien von Swissquote um 0,53 Prozent auf 41,60 Franken. Um dieses Niveau schwanken die Titel der Schweizer Online-Bank schon seit Februar, wobei es mal hoch auf fast 44 und dann wieder runter auf nahezu 37 Franken ging. Der Rückstand zum Allzeithoch, das vor ziemlich genau einem Jahr bei 57,65 Franken erreicht wurde, beträgt nun 28 Prozent. Zur Kursschwäche hat auch die Baisse des Bitcoin beitragen. Swissquote gilt aufgrund des Handels mit der Kryptowährung als Bitcoin-Proxy.