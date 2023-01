Das veranlasste Bundeskanzler Olaf Scholz, eine Zeitenwende auch in der Debatte über die Entwicklung der deutschen Bevölkerung zu verkünden. Er halte ein Wachstum der Zahl der in Deutschland lebenden Menschen bis 2070 auf 90 Millionen für plausibel. Statt der früher erwarteten Schrumpfung könne das Land in den kommenden Jahren also mit einem kräftigen Wachstum der Bevölkerung rechnen. Käme es wirklich so, würde dies die Debatten auf sehr vielen Gebieten verändern - von der Rente, über den Wohnungsbau und den Arbeitsmarkt bis zur politischen Statik in der Europäischen Union.