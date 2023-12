Warum ist eine Einigung so schwierig?

SPD, Grüne und FDP sind sehr unterschiedliche Partner - auch in der Finanzpolitik. Die FDP fordert als Reaktion auf das Urteil vor allem Einsparungen im Haushalt. SPD und Grüne lehnen dies nicht ab. Sie betonen aber, dass in der aktuellen Situation mit mehreren Kriegen sowie angesichts milliardenschwerer Technologie-Subventionen in den USA und China Kürzungen alleine schädlich wären. SPD und Grüne wollen daher die Schuldenbremse 2024 erneut aussetzen, um mehr Spielraum zu bekommen. Dies würde der Regierung auch Flexibilität verschaffen, sich im Jahressverlauf 2024 notfalls noch höher verschulden zu können.