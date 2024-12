Und es ist schon eine Weile her, seit die «Dogs of the Dow»-Strategie funktioniert hat. Es ist das zweite Jahr in Folge mit einer Underperformance im zweistelligen Prozentbereich. Tatsächlich haben die «Dogs of the Dow» in fünf der letzten sechs Jahre schlechter abgeschnitten als der Dow Jones und der S&P 500.