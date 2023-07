Der vage formulierte Schritt liess am Freitag in Asien alle Anlageklassen erschaudern - selbst nachdem Gerüchte über einen solchen Schritt am Nachmittag zuvor in New York den Handel aufgewühlt hatten. Die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit 2014, während der Yen zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her schwankte. Die Anleger spekulierten, ob diese Korrektur ein Vorbote drastischerer Änderungen der ultralockeren japanischen Geldpolitik sei.