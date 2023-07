Das sah im Winterhalbjahr noch ganz anders aus, als die Energiekrise infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine Kaufkraft und Konsumstimmung drückte. Von Januar bis März sanken die privaten Konsumausgaben um 1,2 Prozent zum Vorquartal, weil sowohl für Nahrungsmittel und Getränke als auch für Bekleidung und Schuhe sowie für Einrichtungsgegenstände weniger ausgegeben wurde. "Daneben wurden weniger neue Pkw von privaten Haushalten gekauft, was unter anderem auf den Wegfall der Prämien für Plug-in-Hybride und die Reduzierung der Prämien für Elektrofahrzeuge zum Jahresbeginn 2023 zurückzuführen sein dürfte", so das Statistische Bundesamt. Die Folge: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte um 0,3 Prozent und damit das zweite Quartal in Folge, nachdem es Ende 2022 sogar um 0,5 Prozent gefallen war. Ökonomen sprechen in diesem Fall von einer "technischen Rezession".