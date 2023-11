Medikamente sind viel billiger

Und so sollten die Medikamentenpreise die Gesundheitskosten eigentlich massiv drücken: Denn sie sind seit der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung im Jahr 1996 um fast 50 Prozent gesunken. Für vergleichbare Produkte bezahlen wir heute nur noch halb so viel wie in den Neunzigerjahren – trotz Inflation und höheren Löhnen.