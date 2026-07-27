Das Unternehmen sei nach einer längeren Durststrecke zwar wieder auf Wachstumskurs, doch der Experte von Kepler Cheuvreux warnt vor neuem Gegenwind. Die Währungsschwankungen und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten könnten die aktuelle Erholung dämpfen. Positiv hebt Sauter von Kepler Cheuvreux die Strategie gegen die chinesische Konkurrenz hervor, auch wenn sich deren Erfolg erst langfristig auszahlen dürfte. Kurzfristig drohe jedoch Druck auf die Profitabilität, da höhere Budgets für Marketing und Forschung sowie die Übernahme von Royal Apollo die Margen vorerst belasten dürften.