Parallel zu QT laufen in diesem Jahr günstige TLTRO-Kredite an Banken in Höhe von 812 Milliarden Euro aus. Banken haben auch die Möglichkeit, 506 Milliarden Euro, die nächstes Jahr fällig werden, vorzeitig zurückzuzahlen. Die EZB hat kürzlich strengere Kreditbedingungen beschlossen, in der Hoffnung, dass sie dies tun werden.