Die Ratingagentur Fitch hat den USA überraschend die Spitzen-Bonität entzogen und damit heftige Reaktionen in Washington ausgelöst. An den Aktien- und Obligationenmärkten fiel die Reaktion dagegen verhalten aus - die Kursverluste an den Aktienmärkten lagen im Bereich von 1 bis 2 Prozent. Marktkommentatoren führten die Verluste jedoch mehr auf Gewinnmitnahmen denn auf den Entscheid der Ratingagentur zurück. Ganz im Gegensatz zu 2011, als die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's das Rating für US-Staatsanleihen gesenkt hatte. Damals legte der Goldpreis um 300 Dollar zu, während die Feinunze heute 2 Prozent tiefer notiert. Eine kräftige Korrektur bei den Aktienkursen blieb heute im Vergleich zu 2011 aus, von Unsicherheit kann nicht gesprochen werden.