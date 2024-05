Hinzu gekommen sind nach der Veröffentlichung des Bundesratsberichts zur Bankenstabilität nun die grossen Diskussionen über einen zusätzlichen Kapitalbedarf. Entscheide dürften zwar nicht vor Abschluss der PUK zum Untergang der CS fallen, der bis Ende des Jahres erwartet wird. Jegliche weitere Aussagen zur Thematik könnten den Aktienkurs jedoch deutlich bewegen, heisst es am Markt. Gemäss Finanzministerin Karin Keller-Sutter könnte es sein, dass die UBS zusätzliches Kapital in der Grössenordnung von 15 bis 25 Milliarden Franken aufbauen muss. UBS-Präsident Colm Kelleher sprach sich vehement dagegen aus. Viele Analysten sehen damit auch die geplante Kapitalrückführung an die Aktionäre in Gefahr.