Die Stimmung der deutschen Immobilienfinanzierer ist nach deutlichen Zinserhöhungen und den jüngsten Pleiten von Projektentwicklern auf ein Rekordtief gefallen. Im dritten Quartal rutschte der Index des Analyseunternehmens Bulwiengesa auf minus 20,22 Punkte, wie der Finanzierungsberater BF.direkt als Auftraggeber der Studie am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Im zweiten Quartal 2023 hatte sich die Stimmung noch leicht aufgehellt auf minus 17,29 Zähler. Hauptgrund für die Skepsis sei vor allem die Einschätzung der Lage am Finanzierungsmarkt. Gut 80 Prozent der Experten verwiesen auf restriktivere Finanzierungsbedingungen, knapp acht Punkte mehr als zuletzt. Oft brächten Unternehmen, die Kredite anfragten, zu wenig Eigenkapital mit.