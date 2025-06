Was wären die Folgen eines so starken Ölpreisanstiegs?

Höhere Ölpreise würden die Energiepreise erhöhen, die Inflation anheizen und die Konjunktur bremsen. Gerade in der Schweiz wäre mit einer anziehenden Teuerung zu rechnen, da Erdölprodukte im Landesindex der Konsumentenpreise relativ stark gewichtet sind. In Deutschland und der Euro-Zone würde ein Anstieg in dieser Grössenordnung die Einfuhrkosten um etwa ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes erhöhen, rechnen die Experten von Deutsche Bank Research vor. «Die derzeitige Konjunkturerholung würde abbrechen», warnen Winkler und Schattenberg deshalb.