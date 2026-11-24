Der US-Konzern Bloom Energy gehört zu den Gewinnern des KI‑Booms und dürfte dem einen oder anderen Anleger ein Begriff sein. Der Erfolg basiert primär auf der explodierenden Nachfrage nach schnell verfügbarer, netzunabhängiger Stromversorgung für KI‑Rechenzentren. Die Energiefirma konnte innert zwei Jahren den Umsatz auf 1,2 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2026 verdreifachen. Entsprechend gingen die Valoren von Bloom Energy im laufenden Jahr um 90 Prozent nach oben und über drei Jahre resultierte ein Anstieg auf das 15-Fache.
Geht es nach den Analysten um Christopher Leonard, könnte in den kommenden Monaten auch die Aktie der englischen Ceres Power abheben. Der UBS-Experte empfiehlt den Titel zum Kauf und veranschlagt neu ein Kursziel von 1000 nach 970 Pence. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 360 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 24. November 2026 von 216 Pence an der Londoner Stock Exchange.
Hyperscaler und Rechenzentrumsbetreiber von Oracle über Google bis Microsoft benötigen enorme Strommengen für den Betrieb ihrer KI-Datenzentren. Da klassische Stromnetze oft jahrelange Wartezeiten für neue Anschlüsse haben, liefern Bloom Energy oder Ceres Power mit Brennstoffzellen-Systemen eine dezentrale Sofortlösung. Die Festoxid-Brennstoffzellen wandeln dabei Brennstoffe wie Gas oder Erdöl elektrochemisch und ohne Verbrennung in Strom um.
Neue Lizenzpartner als Katalysator
Ceres Power setzt im Gegensatz zu Bloom Energy auf ein kapitalschonendes Lizenzmodell und nutzt eine niedertemperierte Festoxid-Technologie ohne Scandium. Das Seltene-Erde-Metall wird als Scandium-dotiertes Zirkoniumdioxid eingesetzt und dient als Elektrolyt in Festoxidbrennstoffzellen von Bloom Energy.
Die Systeme von Ceres sind modular aufgebaut und lassen sich wie Bausteine an den wachsenden Energiebedarf anpassen. Sie bieten eine unterbrechungsfreie Grundlastversorgung, was für Rechenzentren, Krankenhäuser und Industrieanlagen entscheidend ist. Zwar fallen die Kosten für die Stromherstellung höher aus als bei anderen Systemen. Dagegen fallen die jahrelangen Wartefristen für Gasturbinen weg, weil die Produkte rasch verfügbar und einsetzbar sind.
Die Analysten der UBS bekräftigen ihre Kaufempfehlung für Ceres Power vorwiegend wegen des jüngst unterzeichneten europäischen Fertigungslizenzabkommens für Festoxid-Brennstoffzellen. Dieser strategische Erfolg stärke nach dem früheren Ausstieg von Bosch die Glaubwürdigkeit des Managements von Ceres Power und untermauere das Ziel, jährlich mindestens einen neuen Fertigungspartner zu gewinnen. Zu den bisherigen Fertigungspartnern gehören Delta Electronics, Doosan und Weichai.
Zudem stellt die Zuversicht der Unternehmensführung hinsichtlich eines weiteren Lizenzabschlusses in den kommenden Monaten einen konkreten Kurstreiber dar. Die Schweizer Grossbank sieht darin den Beleg, dass die Technologie des Entwicklers in einem von Stromengpässen geprägten Marktumfeld auf robuste industrielle Nachfrage stösst.
Das kapitalschonende Geschäftsmodell verspricht dank bestehender globaler Partnerschaften langfristig hochprofitable Lizenzerträge bei verringertem Barmittelverbrauch. Während etablierte Partner in Asien ihre kommerzielle Fertigung vorantreiben, sorgt die weltweit anziehende Nachfrage nach Festoxid-Anwendungen für zusätzlichen operativen Hebel.
Auf der Bewertungsseite handelt die Aktie mit einem deutlichen Abschlag gegenüber internationalen Vergleichsunternehmen aus dem Brennstoffzellensektor. Aus Sicht der UBS rechtfertigen die anstehenden Meilensteine sowie die solide Liquiditätsausstattung eine spürbare Höherbewertung des Titels.
Schnelle Kursgewinne liegen bei dem Titel jederzeit drin. Allerdings kann es genauso rasch in die andere Richtung gehen. Die täglichen Schwankungen in den Ceres-Titeln bewegen sich zwischen 4 und 10 Prozent.
Ein Zwischenbericht kann dabei reichen, damit die Aktie abstürzt. Dabei reicht es wie im Falle von Bloom Energy nicht, die Erwartungen der Analysten beim Umsatz, Gewinn und Cashflow zu übertreffen. Die Aktie wurde trotzdem nach Vorlage der Ergebnisse zum dritten Quartal um 20 Prozent in den Keller geschickt.