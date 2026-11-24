Der US-Konzern Bloom Energy gehört zu den Gewinnern des KI‑Booms und dürfte dem einen oder anderen Anleger ein Begriff sein. Der Erfolg basiert primär auf der explodierenden Nachfrage nach schnell verfügbarer, netzunabhängiger Stromversorgung für KI‑Rechenzentren. Die Energiefirma konnte innert zwei Jahren den Umsatz auf 1,2 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2026 verdreifachen. Entsprechend gingen die Valoren von Bloom Energy im laufenden Jahr um 90 Prozent nach oben und über drei Jahre resultierte ein Anstieg auf das 15-Fache.