Schon bei der Ukraine-Konferenz in der Schweiz konnte etwa China nicht mehr zu einer Teilnahme bewegt werden. Bei einer nächsten Konferenz, das betont auch Scholz, solle Russland anders als bisher eingeladen werden. Das fordert auch China, das neben Indien ohnehin zu den Staaten gehört, die mit gestiegenen, billigen Rohstoffeinkäufen in Russland am meisten vom Ukraine-Krieg profitieren. Dazu passt, dass sich Peking in Nahost mittlerweile offen auf die Seite der «arabischen Brüder» stellt.