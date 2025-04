Der TikTok-Mutterkonzern ByteDance sagte am frühen Samstag, dass es noch Differenzen über das Geschäft gebe. «Wir befinden uns immer noch in Gesprächen mit der US-Regierung, aber es wurde noch keine Einigung erzielt, und die beiden Seiten haben immer noch Differenzen in vielen wichtigen Fragen», sagte das Unternehmen in einer Erklärung auf seinem offiziellen Konto auf der chinesischen Social-Media-Plattform WeChat. «In Übereinstimmung mit dem chinesischen Recht unterliegt jede Vereinbarung den entsprechenden Überprüfungsverfahren», so ByteDance weiter.