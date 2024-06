Protektionismus wegen Preisrallye

Während der Austausch von Rohstoffen knapper wurde, stieg die Nachfrage in wohlhabenden Volkswirtschaften, die sich darauf konzentrierten, Überschussbestände anzulegen. Die höheren Preise haben nicht nur die Lebenshaltungskostenkrise in bestimmten Regionen verschärft, sondern auch die Nahrungsmittelknappheit in ärmeren Regionen infolge von COVID-19 Unsicherheiten verursacht.