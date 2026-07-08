Gemäss Daten von Bloomberg stufen sieben Analysten den Titel mit «Kaufen» und fünf mit «Halten» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 231 Franken. Das höchste Kursziel ruft die französische Research-Boutique Kepler Cheuvreux mit 267 Franken und einem Kaufrating auf. Der zuständige Analyst wies nach dem Kapitalmarkttag im April auf eine Anpassung der Schätzungen hin und rollte den Bewertungshorizont nach vorn. Das Sparprogramm von 650 Millionen Franken sei nun detaillierter aufgeschlüsselt und es seien keine wesentlichen Änderungen bei den Annahmen zur Prämienentwicklung zu erwarten.