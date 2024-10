Die infolge eines Datenlecks vorzeitig veröffentlichten Quartalszahlen des niederländischen Chip-Anlagenbauers ASML haben die Anleger enttäuscht. «Wir erwarten, dass unser Gesamtumsatz im Jahr 2025 auf eine Spanne zwischen 30 und 35 Milliarden Euro anwachsen wird», sagte Konzernchef Christophe Fouquet in der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. «Das liegt in der unteren Hälfte der Spanne, die wir am Investorentag 2022 vorgestellt haben.» Daraufhin fielen die Aktien des weltweit führenden Anbieters von Maschinen zur Computerchip-Produktion an der Börse um 15 Prozent.