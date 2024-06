Besonders die Frage nach den zukünftigen Frachtraten bereitet Investoren bei Kühne+Nagel Sorgen. Diese Sorgen belasten jedoch die gesamte Branche sowohl in Europa als auch in Asien. Ein Waffenstillstand zwischen Israel und Gaza könnte auch die Situation im Roten Meer beeinflussen. Dort hat die Huthi-Miliz aus dem Jemen die Terrororganisation Hamas mit wiederholten Angriffen auf Schiffe in internationalen Gewässern im Roten Meer unterstützt. Diese Angriffe hatten zu einem deutlichen Anstieg der Frachtraten geführt.