Nur ein Teil der SMI-Aktien legte in dieser Phase - zwischen dem 1. April und dem 21. Juli - zu. Holcim (plus 28 Prozent), ABB (plus 15 Prozent) und Geberit (plus 12 Prozent) verzeichnen das grösste Plus, derweil Logitech stark aufgeholt hat: Die Aktien des Herstellers von Computerzubehör brachen nach dem sogenannten «Liberation Day» um bis zu 26 Prozent ein. Nach dem Tiefpunkt stiegen sie bis Mitte Juli um 37 Prozent. Damit verbessern sich die Logitech-Valoren 1,5 Prozent gegenüber dem Wert vor der Zollankündigung.