Laut Felder ist Implenia in diesem Bereich nicht stark vertreten und engagiert sich hauptsächlich in grossen Projekten wie ganzen Überbauungen oder Arealentwicklungen mit gemischter Nutzung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Solche Projekte ermöglichen es dem Unternehmen, attraktivere Margen zu erzielen als bei kleineren Bauvorhaben. Im Hochbau hat sich Implenia zudem auf Spitäler, Datenzentren und Logistikzentren spezialisiert, die ein hohes Mass an Know-how erfordern und nur von wenigen Konkurrenten angeboten werden. Im Tiefbau fokussiert sich der in Opfikon beheimatete Konzern auf komplexe Infrastrukturprojekte.