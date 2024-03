«Akquisitionen gehören zu der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Der Kauf von MBCC war sicherlich einer der grössten in der jüngeren Geschichte und hat auch mehr Integrationsbemühungen benötigt und damit den letztjährigen Reingewinn stärker belastet», so Mark Dienthelm, Analyst bei Vontobel, gegenüber cash.ch. Ab diesem Jahr werden jedoch die Kostensynergien aus dem Vorjahr und die neu erzielten Synergien die Integrationskosten übersteigen, was zu einem überproportionalen Anstieg des Nettogewinns führen sollte.