Der 69-Milliarden-Dollar-Hedgefonds Millennium Management beherrscht die Kunst, sicherzustellen, dass er fast immer am Aktienmarkt Geld verdient. Das Unternehmen, eines der grössten Hedgefonds der Welt, wurde 1989 gegründet und hat seitdem nur in einem einzigen Jahr Geld verloren - nämlich 2008, als die Finanzkrise in eine schwere Rezession führte und den S&P 500 um 38 Prozent abstürzen liess. Dies berichtet das «Wall Street Journal».