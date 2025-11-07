Die Nationalbank folgert, dass ein Franken eher ein Franken ist, je direkter er sich zwischen Geschäftsbanken und der Zentralbank bewegt - und dass die Einheit des Geldes aufgeweicht wird, wenn es in einem schwach oder nicht regulierten Umfeld zirkuliert. Weiter weisen die SNB-Experten auf «neue Formen von digitalem Geld» hin. Deren Auswirkungen auf die Einheit des Geldes könnten aufgrund der Erkenntnisse ihrer Notiz besser abgeschätzt werden. Damit adressiert die SNB wiederum sich selbst. Sie arbeitet an einem digitalen Franken, der Finanzinstituten vorbehalten sei. Zahlungen zwischen Banken würden in Zentralbankgeld abgewickelt, wodurch der Wert des Geschäftsbankengelds verankert werde. Es sei essenziell, dass Notenbanken diese Ankerfunktion von Zentralbankgeld im Geldsystem bewahren - unabhängig von zukünftigen technologischen Innovationen.