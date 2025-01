«Bei Braun geht das in Richtung Höchstmass», sagt auch ein Insider. Am Mittwoch (29. Januar) will die Staatsanwaltschaft bekanntgeben, ob sie ihre Anklage rückwirkend zusammenstreicht. Brauns Verteidigung protestiert: «Wir sind gegen eine solche Vorverurteilung», sagt Rechtsanwältin Theres Krausslach der Nachrichtenagentur Reuters. Sie fordert eine umfassende Aufklärung und einen Freispruch.