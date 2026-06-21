Ein früherer Versuch, eine gesamteuropäische Alternative aufzubauen – das Monnet-Projekt – scheiterte vor mehr als einem Jahrzehnt, weil sich die Banken nicht auf ein tragfähiges Modell einigen konnten. Auch die EPI selbst hat ihre Ambitionen für eine einheitliche Karte zurückgefahren. Ein Hindernis ist die Vielzahl nationaler Systeme, darunter Frankreichs Cartes Bancaires und Deutschlands Girocard. Sie funktionieren gut im Inland, aber nicht über Grenzen hinweg, sodass Verbraucher bei Einkäufen im Ausland weiterhin auf Visa oder Mastercard angewiesen sind. «Die Bausteine für echte Zahlungssouveränität fehlen nicht, aber sie sind seit langem fragmentiert», sagte Yves Tyrode, Chief Digital and Payments Officer bei Groupe BPCE, der zweitgrössten Bankengruppe Frankreichs.