Umfrage der Konsumenten

Bei Pepsi erinnert der neue Schriftzug an denjenigen aus dem Jahr 1969. Der Name Pepsi rückt wieder in den rot-blauen Kreis und steht nicht mehr wie zuvor daneben. Warum der grosse Schritt zurück? In Umfragen bei Konsumentinnen und Konsumenten hatte der Konzern PepsiCo herausgefunden, dass das aktuelle Design nicht wirklich gut ankam. Ältere Versionen, die den Befragten vorgelegt wurden, erhielten bessere Noten. Deshalb reagierte Marketingchef Todd Kaplan. Das neue alte Logo prangt ab Herbst auf den Flaschen und Büchsen in Nordamerika. Für 2024 ist die weltweite Lancierung geplant. Der neue Brand sei eine "Hommage an das reiche Erbe der Marke", teilte Pepsi mit.