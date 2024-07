Doch das ist nicht alles: «Es gibt die Problematik, dass man tausende Franken einzahlt und wenn man sich dieses Kapital vorzeitig auszahlen lassen will, bekommt man viel weniger zurück», so Schubiger. Die ersten Jahre werden in der Regel dazu verwendet, um angefallene Kosten zu decken. Versicherungsgesellschaften können zwar sagen, dass man die Verträge als Kunde jederzeit kündigen kann, aber man verliert dann meist viel Geld, vor allem in den ersten Jahren nach dem Abschluss.