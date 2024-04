Eine durchgreifende Besserung ist nicht in Sicht. Die Regierung in Paris hat ihr Defizitziel für das laufende Jahr bereits von 4,4 auf 5,1 Prozent angehoben. Den Plänen zum Defizitabbau fehle es an Glaubwürdigkeit, wenn nicht weitere Details zur Ausgabenkürzung genannt würden, kritisiert die französische Aufsichtsbehörde für öffentliche Finanzen.