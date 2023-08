Credit Suisse und UBS haben Anwaltskanzleien in diesem Jahrtausend schon so einige grosse Zahltage eingebracht: Steuerstreit, Zinsmanipulation oder die Debakel rund den Hedgefonds Archegos oder Greensill. Nach der CS-Übernahme durch die UBS ist die neue Megabank für die grossen Anwaltskanzleien im Land ein noch attraktiverer Kunde. Zu tun gibt es genug: Am Montag werden die nächsten Klagen gegen die UBS publik. Aktionäre gehen gleich in mehreren Sammelklagen gegen den Übernahme-Deal vor.