Im Falle des EU-Partners Griechenland gibt es seit Jahren Kritik an der Versorgung von Flüchtlingen, auch durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Deutschland nahm Rückweisungen erst 2017 wieder auf - will aber Zusicherungen, dass die betroffenen Personen menschenrechtskonform untergebracht werden. Ein Problem: Griechenland sieht Sozialhilfe nur für Personen vor, die sich bereits mehrere Jahre legal in Griechenland aufgehalten haben. Die griechische Regierung hat dies trotz entsprechender Zusagen nie geändert. In Deutschland sind Zehntausende Menschen betroffen. Eine Rückführung gelingt nur in Einzelfällen, wofür auch etliche Gerichtsurteile sorgen. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht etwa entschied am 19. April 2021, dass nicht einmal in Griechenland anerkannte Schutzberechtigte wieder nach Griechenland zurückgeführt werden dürfen.