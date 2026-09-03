Ist der Teenager-Sohn eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA? Geht es nach der US-Regierung und der berüchtigten «Section 232», lautet die Antwort: ja. Wegen angeblicher Bedrohung heimischer Metallreserven könnten 25 Prozent Strafzölle auf Blasinstrumente aus Messing anfallen. Schlechte Aussichten für Jazz-Fans von New York bis New Orleans – Blechbläser müssen künftig kräftig blechen. Dabei entlockt der Sohn seiner Trompete so samtweiche Töne, dass er sein Publikum regelmässig zu Tränen rührt.