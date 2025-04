Seit Corona serviert die Swiss Passagieren auf der Kurzstrecke nur noch Wasser. Ist die Swiss geizig geworden?

Dem widerspreche ich. Wir sind ganz und gar nicht geizig, sondern investieren laufend hohe Summen in unser Produkt. Es ist nicht so, dass jeder Gast in der Economy essen oder trinken will. Mit unserem neuen Programm «Swiss Saveurs» können wir unseren Gästen in der Economy ein qualitativ hochwertiges Produkt bieten, das sie kaufen können, wenn sie es möchten. Hier setzen wir übrigens auf Schweizer Qualität. Ausserdem haben wir auf der Kurzstrecke ein neues Konzept: Sie können vor Ihrem Flug ein Essen bestellen. Wir setzen auf Klasse statt Masse.