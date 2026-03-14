Besonders heimtückisch: die verschwimmende Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Weil einen Prompt zu tippen sich nicht nach Arbeit anfühlt, schickten viele noch schnell eine letzte Anfrage an die KI, bevor sie den Laptop zuklappen. Oder in der Kaffeepause. Oder im Meeting. Die Folge: ein Arbeitsalltag ohne natürliche Pausen, mit mehr offenen Aufgaben und steigendem Druck. Entwickler Simon Willison, der verschiedene KI-Tools täglich einsetzt, kennt das aus eigener Erfahrung. Er schreibt in seinem Blog, er kenne Menschen, die nachts keine Ruhe finden, weil sie «nicht aufhören können, der KI Prompts zu schicken».