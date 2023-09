"Aktuell befinden wir uns in der Phase, in der die Infrastruktur für Solaranlagen aufgebaut wird - doch die wird in einigen Jahren vorbei sein", sagte Dunbar an einem Medienanlass in Edinburgh. Spätestens ab diesem Zeitpunkt dürften Dunbars Meinung nach etwa Softwareunternehmen gefragt sein, welche die Stromnetze vor Über- oder Unterauslastung bewahren. "Ich würde deshalb eher zu Investitionen in Unternehmen wie Solaredge, Nexans oder Cloudflare raten."